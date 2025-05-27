Elektrik faturalarında yeni dönem başladı: Devlet desteğine sınırlama getirildi

Elektrik faturalarında yeni dönem başladı. Artık devlet desteği, tüm abonelere sabit olarak değil, aylık elektrik tüketim miktarına göre kademeli şekilde uygulanacak. Bu kapsamda belirlenen sınırın üzerinde elektrik tüketen aboneler, faturalarının tamamını kendi ceplerinden ödeyecek. Sınırın altında kalanlar ise devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

Konut aboneleri için yeni sınır: 417 kWh

Yeni düzenlemeye göre, konut abonelerinin aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatin altında kalırsa, devlet desteği sürecek. Ancak bu sınırın üzerinde harcama yapanlar, destekten yararlanamayacak.

Ortalama konut tüketimi aylık 200 kilovatsaat olarak hesaplanırken, 417 kilovatsaat ve üzeri tüketim, yaklaşık 1047 TL fatura değerine karşılık geliyor. Bu seviyenin üzerindeki kullanıcılar, elektriğin tamamını kendi bütçelerinden ödeyecek.

Ticarethaneler ve sanayi için sınır yıllık 15.000 kWh

Ticari işletmeler ve sanayi aboneleri için ise yıllık tüketim limiti 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu sınırın üzerindeki tüketimlerde, elektrik faturalarına yüzde 11'e kadar artış yansıtılacak.

Ayrıca, Piyasa Takas Fiyatı (PTF) esas alındığında destek dışı faturalara azami yüzde 93 zam gelebileceği belirtiliyor.

Destekten kimler yararlanacak?

Habertürk'ün haberine göre 2024 yılı toplam tüketimi 5.000 kilovatsaatin altında olan konut aboneleri, destekten aynen faydalanmayı sürdürecek. Günlük 8 kWh tüketimin altındaki harcamalarda destek oranı yüzde 60, 8 kWh üzerindeki harcamalarda ise yüzde 40 olarak uygulanacak.

Tüketimini düşüren tekrar destek alabilir

Düzenleme, tüketimini düşüren aboneleri de kapsıyor. 2025 yılında tüketimini belirlenen sınırın altına çeken bir abone, 2026 yılında yeniden devlet destekli tarifeye geçebilecek.