“Elektrik fiyatı esnafı ezecek”

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener yazılı bir açıklama yaparak elektrikte tarife değişikliği hazırlıklarını eleştirdi. Son Kaynak Tüketim Tarifesi ile elektrikte fiyatın her ay değişeceğini belirten Yener, kademeli tarifenin işlevsizleşeceğini, küçük esnafın ekonomik olarak ezileceğini bildirdi. Yunus Yener, YEKDEM’in de yatırımcıların kazançlarının garanti alıntına alınması mekanizmasına dönüştüğünün altını çizdi.

Yaptığı yazılı açıklamada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elektrik ve doğalgazda sübvansiyonların azaltılacağına yönelik açıklamaları hatırlatan Yunus Yener, henüz yayınlanmamakla birlikte yönetmelikle 5000 bin kWs’yi geçen konut tüketicilerinin ulusal tarife yapısının dışına çıkarılacağının duyurulduğunu belirtti. Bu tüketicilerin Son Kaynaktan Tedarik Tarifesi kapsamına alınmasının öngörüldüğünü dile getiren Yener, benzer bir uygulamanın doğalgaz için de getirileceğine yönelik haberler çıktığını ifade etti.

Yener, “Son Kaynaktan Tedarik Tarifesi, tüketimi yüksek olan ticari ve sınai işletmelerin, elektrik üreticileri/tedarikçileri ile ikili anlaşma yapmamaları halinde, ihtiyaç duydukları elektriği görevli tedarik şirketlerinden fiyatı daha yüksek tarifeden almak zorunda kalacakları baskılanmasıyla anlaşmaya zorlamaktır” dedi.

Aktif enerji fiyatına itiraz

Getirilmek istenen uygulamada; Piyasa Takas Fiyatı ile YEKDEM referans fiyatının EPDK’nın belirleyeceği katsayıyla çarpımı sonucu çıkan fiyatın aktif enerji fiyatı olarak uygulanmasının öngörüldüğünü aktaran Yunus Yener, “Bu tutara ayrıca dağıtım bedeli ilave edilecek, bulunacak tutara vergiler eklenecektir. Bu uygulama ile elektrik fiyatları her ay değişiklik gösterecektir” diye konuştu. Sistemin ilk yürürlüğe girdiği 2018’de kapsama girmek için yıllık 50 milyon kWs’den fazla tüketim öngörüldüğünü hatırlatan Yunus Yener, bu sınırın 2022’de sınai işletmeler için 1 milyon kWs’ye düşürüldüğü, 2023’te ise 100 milyon kWs’ye çıkarıldığı bilgisini verdi.