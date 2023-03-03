Elektrikli otoda indirimli ÖTV’ye tabi matrah artırıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Elektrik motorlu otomobillerin tabi oldukları ÖTV oranına ilişkin matrah yeniden belirlendi. Bu kapsamda motor gücü 160 kW’nın altında olup yüzde 10 ÖTV’ye tabi olan elektrik motorlu araçlar için 700 bin lira olan matrah 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi.

Motor gücü 160 kW üstü olan araçlarda yüzde 50 ÖTV’ye tabi araçlarda ise 750 bin lira olan matrah 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı.



4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listede değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.