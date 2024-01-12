Emekli maaşına ek zam düzenlemesinde tarih verildi: Emekliye ek zam ne zaman yapılacak?

Geçen yılın enflasyon rakamının netleşmesiyle memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, işçi ve Bağkur emeklilerinin aylık artış oranı ise yüzde 37,57 oldu.

Emekliler ise ek zam için beklenti içerisinde. Milyonların gözünün çevrildiği açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. AK Parti Grup Başkanı, "Çalışılıyor, etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi kabinede önümüzdeki hafta değerlendirilir" dedi.

Emeklilere ek zam ne zaman verilecek?

Güler, "Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz çalışıyoruz" diye konuştu.

Emekliye ek zam düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?

Asgari ücrete devlet desteği ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin kanun teklifi hazırlığı olduğunu da bildiren Güler, ek zam olması durumunda bu teklifin içinde değerlendirilebileceğini kaydetti.

Emekliye ek zam için tarih verildi

AK Parti Grup Başkanı Güler, şu ifadeleri kullandı:



''Asgari ücret artırıldığı için işveren desteğinin 700 liraya çıkarılması, kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik kanun teklifimiz var, ona çalışıyoruz. Onun içinde değerlendirilir. Önemli olan sadece bir oranın belirlenmesi, artışın ortaya çıkması değil, bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Bakanlığımız çalışıyor. Bugün bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz."

Maaş farkı ne zaman ödenecek?

Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir.

Düzenlemenin önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gidecek. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek.

Emekliye ek zam ne zaman?

Süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kalabileceği belirtiliyor. Bu durumda emekliler ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak. Refah payı ya da diğer seçenekler şubat maaşlarına yansıyacak.

Emekli maaşı 2024 ne kadar?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37,57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük 7 bin 500 lira olan emekli aylığının ise 6 aylık dönemdeki enflasyon farkı dikkate alınarak 10 bin liranın biraz üzerine çıkartılması öngörülüyor.

Emekliye ek zam ne zaman ödenir?

SSK emeklilerinin aylıkları her ayın 17 – 26’sı, Bağ-Kur’luların aylıkları ise 25-28’i arasında ödeniyor. Kanun teklifinin Meclis’teki yasalaşma süreci ocak ayının üçüncü haftasına kalırsa emeklilerin büyük kısmı ocak ayı aylıklarını almış olacaklar. Bu durumda ocak ayında yüzde 37.57 oranında zamlı aylık ödenecek. İlave zamma ilişkin farklar ise daha sonra hesaplarına yatırılacak.