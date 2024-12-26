Emekli ve memura ne kadar maaş zammı yapılacak? ENAG Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy oran paylaştı

Asgari ücretin 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli maaşına yapılacak zamma çevrildi.

3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte 2024 yılının enflasyonu kesinlik kazanacak. Enflasyon verisinin belli olmasının ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda memur ve emekli zammı için oran verdi.

Ulusoy, "Memur, işçi ve emekliye de %10-15 verecekler" ifadelerini kullandı.