Emeklilere ek zam için kritik tarih geldi... Kabine'nin gündeminde milyonları ilgilendiren gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı yarın yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yapılacak iyileştirme Kabine toplantısının öncelikli gündemini oluşturacak. 3 Ocak’ta enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranı netleşerek yüzde 49.25 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 37.57 oldu. Arada oluşan 11.7’lik farkın giderilmesi, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması Kabine'nin gündeminde olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iyileştirme konusunda yaptığı alternatifli çalışmanın Kabine’de ele alınması ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artışın yarın netleşmesi bekleniyor.

Emekliye ek zam ne zaman Meclis'e gelecek?

Öteyandan asgari ücrette işveren desteğini 500 TL’den 700 TL’ye çıkaran, kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenlemenin yer aldığı 7-8 maddelik torba teklif bugün Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yapılacak iyileştirmenin yarın yapılacak Kabine toplantısında netleşmesinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile ilgili düzenlemenin Plan Bütçe Komisyonu'nda önergeyle teklife eklenmesi planlanıyor.