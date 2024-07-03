En düşük memur maaşı 2024 ne kadar oldu? Enflasyon maaş hesaplama...

En düşük memur maaşı 2024 TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasından sonra belli oldu. Buna göre, çalışan memur yüzde 19,31 oranında enflasyon farkı elde etti. Buna göre öğretmen, polis, memur, mühendis, teknisyen, profesör, araştırma görevlisi, vaiz ve avukat maaşları 2024 ortaya çıktı. İşte en düşük memur maaşı ve enflasyon maaş hesaplama...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2024 TEMMUZ?

Cnbce.com sitesinde yer alan habere göre, Memur ve memur emeklileri için zam hesabı farklı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı alıyor. İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3 olacak.

KÖK MAAŞ TEHLİKESİ

En düşük emekli aylığı ne kadar oldu, en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’ye temmuz ayında yapılacak zam oranı belli oldu. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73. olarak tespit edildi. En düşük emekli aylığı alanları kök maaş tehlikesi bekliyor. Kök maaşı 8 bin lira olan bir emekli, maaşı yasal düzenleyle artırılmazsa, temmuzda zam alamayabilir. Ancak hükümetin bu konuda adım atması bekleniyor.

UNVANLAR DERECE 2024 Ocak-Haziran 2024 Temmuz-Aralık

Şube Müdürü 1/4 49.867 59.491

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 34.235 40.842

Uzman Öğretmen 1/4 44.085 52.593

Öğretmen 1/4 39.781 47.459

Başkomiser 3/1 48.920 58.362

Polis Memuru 8/1 44.292 52.840

Uzman Doktor 1/4 82.026 97.857

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 40.179 47.934

Mühendis 1/4 50.869 60.687

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 35.490 42.340

Profesör 1/4 72.422 86.399

Araştırma Görevlisi 7/1 48.003 57.268

Vaiz 1/4 41.582 49.607

Avukat 1/4 47.823 57.053