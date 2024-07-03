Polis maaş zammı 2024: Temmuz polis maaşları 2024 ne kadar oldu?

Polis maaş zammı 2024 ne kadar oldu? TÜİK'in emekli ve memurların dört gözle beklediği enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte yeni polis maaşları da ortaya çıktı. Böylelikle en düşük polis memuru maaşlarında da artış yaşandı. Bu noktada polis memurları ve aileleri, "Polis maaşları 2024 ne kadar oldu, Temmuz'da polis ne kadar zam aldı" gibi soruları gündeme getiriyor. İşte güncel zamlı başkomiser, sivil memur, emniyet müdürü zamlı maaş tablosu...

POLİS MAAŞ ZAMMI 2024

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Milyonlarca memur ve emeklinin zam farkı netleşti. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 19,31 oranında maaş farkı alacak.

TEMMUZ POLİS MAAŞLARI 2024 NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşti. Sonrasında ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklandı. Polis maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşadı. Yeni polis maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

POLİS NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Derece: 3/1

Unvan: Başkomiser

2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.320 TL

Derece: 8/1

Unvan: Polis memuru

2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 50.842 TL

2024 TOPLU SÖZLEŞME ORANLARI

6 milyonu aşkın memur ve emeklisinin maaşı temmuz zammı ile yeniden belirlendi. Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edilince memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlenmişti.