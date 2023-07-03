ENAG: Yıllık enflasyon haziranda yüzde 108.5

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 8.54 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 108.58 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise yüzde 50.53 olarak hesaplandı.

TÜİK ise enflasyonu çarşamba günü açıklayacak.

Seçimlerin ardından TL'de yaşanan sert değer kaybının da etkisiyle TÜFE'nin haziranda aylık yüzde 4.84 artması, yıllık bazda ise sınırlı bir düşüşle yüzde 39.5'e gerilemesi bekleniyor.