Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karaman'ın Merkez ilçesi sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Karaman'ın Merkez ilçesi sınırları içerisinde kalan 15,41 kilometrekarelik bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.
İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.