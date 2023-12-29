Enerji Verimliliği Kanunu para cezalarında üst sınır 359 bin 121 liraya çıktı

ANKARA (EKONOMİ)-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10’uncu maddesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranında (yüzde 58,46) artırdı.

Buna göre enerji yönetimi görevlendirmeme ile enerji sınıflarına göre üretimin asgari şartlarını yerine getirmeyenlere verilecek para cezası 226 bin 632 liradan, 359 bin 121 liraya yükseltildi.

Lisanslı üretim yapan firmalardan, önceki mali yıla ait tüketim miktarı ve fiyatlarını müşterilere internet ortamında sunmayanlar verilecek ceza ise 56 bin 637 liradan 89 bin 746 liraya çıkarıldı.