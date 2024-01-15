Enerji verimliliğinde yol haritası: Direkler şarj istasyonu oluyor, çok benzin yakana fazla vergi

Enerji verimliliğinde 2023 hedeflerine yönelik eylemler belli oldu. Buna göre, aydınlatma direği ünitelerinin araç şarj istasyonu olarak kullanılabilmesi sağlanırken, trafikte araç ve insan yoğunluğunu tespit edebilen yapay zeka uygulamalarıyla, sinyalizasyon süreleri ayarlanacak. Milliyet'in haberine göre, yüksek yakıt tüketimine sahip araçların daha fazla vergi ödeyeceği bir vergi sistemi için etki analizi yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı “Türkiye’nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında hayata geçirilecek eylem ve stratejiler belli oldu.

Strateji belgesinde, Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2000 yılına göre yüzde 42 azaltılması ve 2024-2030 döneminde toplamda 37.1 MTEP (milyon ton petrol eşdeğeri) birincil enerji tasarrufu sağlanması hedefi ortaya konuluyor. Belgede yer alan stratejik amaçlar uyarınca; yeşil dönüşümü ve enerji verimliliğini teşvik edecek yatırımlar ve yenilikçi finansman araçları desteklenecek, binalarda enerji verimliliği için kamunun öncülük yapacağı iyileştirme programı yürütülecek. 61 eylem ve 265 faaliyete yer verilen eylem planında bulunan maddelerden bazıları şöyle:

- Gayrimenkul ilanlarına yapıların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bilgisinin eklenmesi için gayrimenkul sektörüyle işbirliği yapılacak.

- Konutlar için sunulan yalıtım kredisi imkanı gözden geçirilecek ve etkinliği artırılacak.

- Binalarda enerji verimliliği konusu mühendislik ve mimarlık fakültelerinin müfredatlarına dahil edilecek.

- Mevcut doğal gaz hatlarının alternatif gazları (sentetik gazlar, hidrojen vb.) taşımaya uygun hale getirilmesi için mevzuat çalışması yürütülecek.

- Şehir merkezlerinde motorlu araç kullanımına kapalı, bisiklet ve yaya yolları, alanları oluşturulacak.

- Şehirlerde düşük karbon emisyonlu bölgeler oluşturularak bu bölgelere büyük tonajlı araçların ve otomobillerin girmesini sınırlayan caydırıcı önlemler alınacak.

- Aydınlatma direği ünitelerinin şarj istasyonu olarak kullanılabilmesi için teknik şartnamelerde düzenlemeler yapılacak.

- Şarj istasyonlarında zaman ve konum bazlı dinamik fiyatlandırma yapılacak.

- Araç ve insan yoğunluklarını tespit edebilen yapay zekaya dayalı uygulamaların kullanılması teşvik edilecek ve bu sayede sinyalizasyon sürelerinin ayarlanması için mekanizmalar geliştirilecek.

- Yüksek yakıt tüketimi veya emisyon değerine sahip araçların daha fazla vergi ödeyeceği bir motorlu taşıt vergi sisteminin geliştirilmesine yönelik etki analizi çalışması yapılacak.

- Piyasaya sürülen tüm araçların CO2 emisyonu bilgilerinin kaydedildiği bir veri tabanı oluşturulacak.

Otobüslerin güzergâhlarına düzenleme

- Kamu binalarının mimari, elektrik, otomasyon, mekanik ve iklimlendirme projeleri, bölgesine özgü özellikler ve iklim koşullarına göre hazırlanacak.

- Yüksek Hızlı Tren hatlarında yük taşımacılığına yönelik çalışma yapılacak.

- Toplu taşıma araçlarının kat ettikleri yolların uzunluğu ve yakıt tüketimleri ile ulaşım talepleri izlenerek yol güzergâhları optimize edilecek.