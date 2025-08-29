  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Enerjide acele kamulaştırma kararları
Takip Et

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji santralleri ve nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Takip Et

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre 2BZ BES Çubuk Biyogaz Santrali (Yardımcı Kaynak GES) elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Sığırlıhacı Mahallesi sınırlarında bulunan 156 ada, 15 parsel numaralı taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Aliağa RES (Yardımcı Kaynak GES) elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla İzmir'de bulunan bazı taşınmazlar da tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Süloğlu RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla Edirne'de bulunan bazı taşınmazlar Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kurulacak doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla Hürriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan 492 ada, 15 parsel numaralı taşınmaz da tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait 154/33 kilovolt Zeytindalı Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Güzergahı Projesi kapsamında saha ve güzergaha isabet eden bazı taşınmazlar Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılacak.

Çin ve Mısır'dan cam ev eşyası ithalatına yönelik damping soruşturmasıÇin ve Mısır'dan cam ev eşyası ithalatına yönelik damping soruşturmasıEkonomi
Motorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...Ekonomi
TMSF, Avcılar Hastanesi’ni 600 milyon liraya satışa çıkardıTMSF, Avcılar Hastanesi’ni 600 milyon liraya satışa çıkardıŞirket Haberleri

 

Ekonomi
Aydın’da temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Aydın’da temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Soruşturma tamamlandı: MARS sinemalarında vizyona ‘seyirci’ karar verecek
Soruşturma tamamlandı: MARS sinemalarında vizyona ‘seyirci’ karar verecek
Üniversite ve atama dönemi İstanbul’da kiraları uçurdu! Öğrenci ve memur çözüm arıyor
Üniversite ve atama dönemi İstanbul’da kiraları uçurdu! Öğrenci ve memur çözüm arıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
Kamu mal alımında yeni dönem! Bakan Şimşek'ten açıklama: Sektörlerimiz daha verimli hizmet alacak
Kamu mal alımında yeni dönem
Küresel piyasalar kritik veri akışına odaklandı
Küresel piyasalar kritik veri akışına odaklandı