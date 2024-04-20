Enerjiye ilişkin milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ‘Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Programı Faz III Projesi’ anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı.
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IPA Enerji Sektörü Programı Faz III anlaşması, Resmi Gazete'de yayımlandı.
5 Şubat 2024 tarihinde imzalanan "Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Programı Faz III Projesi" anlaşma mektubunun 244 sayılı kanunun 5'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince onaylanması hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Söz konusu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler bulunuyor.