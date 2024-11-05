Enflasyon oranında zam yapılırsa 2025’te asgari ücret ne kadar olur?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

2025 yılında asgari ücrete ne kadar zam geleceği son yılların en önemli konularından biri haline geldi. 2022 sonrasında, enflasyondaki hızlanmayla yeniden yılda iki kez artışa dönülürken, 2024’te yıl ortasında güncelleme yapılmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl asgari ücret zam pazarlıkları başlarken, “tek zam” söyleminde ısrar etmişti. 2025 için de "Asgari ücreti enflasyona karşı koruyacağız" diyen Işıkhan, zam oranı için de "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum” dedi.

Yabancı kurumlar “yüzde 25 zam” diyor

Asgari ücrete gelecek zam oranı 2025’te önem kazanıyor. Enflasyondaki düşüşün istenen hızı kazanamaması yanında, enflasyonla mücadele önem kazanıyor.

IMF önderliğinde yabancı kurumların asgari ücrette zam beklentisi yüzde 25 olurken, yurt içinde ekonomistler de bu oranın yüzde 30’a çıkabileceğini belirtiyor. Hem fiyatlama davranışlarındaki bozulma hem de maliyetlere etkisi nedeniyle asgari ücret zammı öne çıkarken, diğer yandan hem ortalama ücret haline gelmesi hem de zam oranında baz etkisi yaratması alım gücü eriyen milyonlarca çalışanı da yakından ilgilendiriyor.

Asgari ücret enflasyona yenildi mi?

Asgari ücrete yılbaşlarında gelen zam oranlarına bakıldığında son 10 yıldaki değişim dalgalı bir seyir izliyor. 2016 yılında, 2015 yılının seçimlerle geçmesi kaynaklı, asgari ücrette yapılan yüksek artış, trendde değişiklik yaratırken, 2019 yılında da aynı şekilde yerel seçimlerin etkisi görülüyor.

2020 sonrasında yılbaşlarında yapılan asgari ücret artışı ise enflasyonun gerisinde kalıyor.

Son 2 yılda iki zam enflasyonu aştı

Yıllık bazda artışlar bakıldığında ise 2022 ve 2023 yıllarında artış oranları enflasyonu geçiyor.

Asgari ücrete enflasyona göre zam gelirse ne kadar olur?

Ekim 2024 enflasyon verisinin yüzde 48,58 gelmesinin ardından OVP’de yüzde 41,5, TCMB’nin 2024 yılı 3. Enflasyon Raporu’ndaki hedefinin üst bandı olan yüzde 42 yılsonu hedefleri zora girdi.

Yılın son iki ayında aylık enflasyonun yüzde 2 gelmesi halinde yılsonu enflasyonu yüzde 45,42, yüzde 1,5 gelmesi halinde de yüzde 44,02 oranında gerçekleşecek.

Son 10 yılda asgari ücret zammı ile enflasyon oranı 1,15 olurken, yüzde 45,42 seviyesinde asgari ücretin 25 bin 882 TL olması olası görünüyor. Enflasyonun yüzde 44,02 gerçekleşmesi göz önüne alındığında ise son 10 yılın ortalamasında 25 bin 608 TL asgari ücret olasılığını koruyor.

Son 5 yıl asgari ücret/enflasyon ortalamasında ise yüzde 45,42 enflasyonda olası 2025 asgari ücreti 25 bin 419 TL, yüzde 44,02 enflasyonda 25 bin 159 TL’ye çıkıyor.