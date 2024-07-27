Enflasyonda düşüşe emekli inanmadı

Koç Üniversitesi ve KONDA Araştırma tarafından birlikte yürütülen “Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi” (TEBA) sonuçları açıklandı. 19-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette 74 ilden 2716 kişi ile yapılan telefon görüşmelerinin sonuçları paylaşıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, Temmuz 2024 itibarıyla vatandaşlar yıllık enflasyon beklentisi %113 olurken, yıl sonu enflasyon beklentisi de %93 olarak ölçüldü. Temmuz 2025'e kadar olan 1 yıllık dönemde de beklenti %100 oldu.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da hane halkı beklentilerine dikkat çekmişti

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da enflasyon beklentilerine yönelik yaptığı değerlendirmede, “Maalesef sadece piyasa katılımcılarının beklentileri bu yıl sonu öngörümüze yakınsamaya başladı. Hanehalkı, TCMB'nin ileriye dönük politika yönlendirmelerine karşı nispeten daha az duyarlı ve manşet enflasyonda belirgin düşüş eğilimi görene kadar karamsar tarafta kalmayı tercih etmekte” demişti.

Talep canlı kalıyor

Koç Üniversitesi-KONDA çalışmasında, vatandaşların yüksek enflasyonun devam etmesine yönelik beklentilerle ihtiyaçlarını ertelemedikleri ve talebin canlı kaldığına dikkat çekildi.

Ankette sorulan "Buzdolabı, elektronik eşya gibi dayanıklı tüketim mallarını almak için şu an uygun bir zaman mıdır (yoksa bekleyip altı ay sonra satın almayı mı tercih edersiniz)?" sorusuna katılımcıların %90'ı "evet" derken, 12 aylık enflasyon beklentilerinin %99 olduğu görüldü.

Emekliler enflasyonda düşüş beklemiyor

Ankete katılanların içinde emeklilerin bulunduğu grubun, 1 yıl sonrası için enflasyon beklentisi en “kötümser” olarak öne çıkarken, emeklilerin 12 aylık enflasyon beklentisi, ortalamanın yaklaşık 13 puan üstünde oluştu.

Düşük gelirlilerde enflasyon beklentisi düştü

Toplam gelir beyanına göre bir gruplama yapıldığında, en düşük gelir dilimindeki enflasyon beklentilerinde önceki aya göre belirgin bir iyileşme görülürken, orta gelir gruplarının beklentilerinde Haziran ayına kıyasla bir kötüleşme gözlendi.