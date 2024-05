Enplus, 2024 yılı için 3 milyar TL ciro hedefliyor

Takip Et

2024 yılına da hızlı bir giriş yapan marka, ilk 4 aylık dönemde %54’lük bir büyüme gerçekleştirdi. Büyüme modellerinin önceki yıllarla paralel şekilde devam edeceğini söyleyen Enplus CEO’su Murat Hatipoğlu, yıl sonu hedeflerinin en az 3 milyar TL ciro olduğunu söyledi. Mağazalaşma çalışmalarına da aralıksız şekilde devam ettiklerini belirten Hatipoğlu, 2024’ün sonunda 55 mağaza ile tüketicilerine ulaşmayı amaçladıklarını açıkladı.

Geçen yıl tamamen organik bir büyüme kaydettiklerini ve hem mağazalar hem de e-ticarette büyük bir potansiyel yakaladıklarını ifade eden Enplus CEO’su Murat Hatipoğlu, ciro ve satış adetlerindeki artışın yükselen bir ivmeyle devam edeceğini vurguladı. Hedeflerinin 2024 yılını da büyüme ile kapatmak olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, organize premium perakendede yeni markalarla yollarına devam edeceklerini açıkladı.

Premium markaların ilk adresi Enplus

Enplus CEO’su Murat Hatipoğlu, “1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Enplus, 15 uluslararası markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlenirken toplamda 58 markanın da satışını gerçekleştiriyor. Ailemize en son katılan İsviçre kahve makinesi üreticisi Jura, Alman soğutucu markası Liebherr, Finlandiyalı mutfak ürünleri üreticisi Fiskars’ın yanı sıra birçok lider markanın uzun yıllardan beri Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Hedefimiz yeni markaları da bu yapıya katarak en az 3 milyar TL ciroya ulaşmak. Türkiye’de 75 mağazaya kadar ulaşacak bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Geçen yıl çalışan sayımız 275’ti, bugün itibarıyla 303 kişiyiz. Yıl sonunda açılan mağazalarımızla birlikte bu sayı 340’a ulaşacak” dedi.

2024’ün kendileri adına çok umut verici başladığını vurgulayan Hatipoğlu, perakende sektöründe genel olarak yılın ilk yarısına oranla ikinci 6 ayın daha iyi geçtiğini, bunun da sebebinin Black Friday’le başlayan sürecin daha uzun ve hareketli bir döneme evrilmesi olduğunu ifade etti. Enplus CEO’su Murat Hatipoğlu, “Artık bu dönem Ekim ayından başlayarak ocak ayına kadar sürüyor. Dolayısıyla son çeyrek belirleyici rol oynuyor” dedi.

“Satışlarımızın yüzde 25’i e-ticaretten geliyor”

Geleneksel mağazalar dışında perakende de bütün dijital kanalları da içeren bir omnichannel yapısı ile tüketicilere ulaştıklarını söyleyen Hatipoğlu, toplam cirolarının %25’lik bölümünün e-ticaretten geldiğini söyledi. Hatipoğlu, “Bu yüzde 25’in yüzde 54’ü kendi web sitemiz olan Enplus.com.tr üzerinden, kalan yüzde 46’sı ise internet pazar yerlerindeki satışlardan oluşuyor. Burada sağlıklı bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

“Kahve makinelerinde premium segmentte pazarı domine ediyoruz”

Premium kahve makineleri pazarında 20 bin TL ve üzerinde pazar hakimiyetleri olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, bu alanda yaptıkları çalışmalar ve yatırımlara dair şunları söyledi: “Full otomatik kahve makinesi markamız Jura. Bu makinelerin fiyatları 20 bin TL’den başlıyor, 60 bin TL ve üzerine kadar gidiyor. Kaşıklı, barista tipi kahve makinesi markamız ise Sage. Sage ile 10-20 bin TL arasında pazar payımız %53 civarında. 20-30 bin TL arasında ise neredeyse %100. Barista tipi makinelerde şu anda Sage öncü bir marka ve her yıl büyümeyle devam ediyor. Nisan rakamlarına göre Sage ortalama %80 ile ve Jura ortalama %40 ile premium segmentte pazara hâkim olan markalar. Bunun dışında Hola Sol ismiyle kendi kahve markamızı da pazara sunduk. 2022 yılında kahve satışlarımızda %118’lik büyüme sağladık. 2023’te ise %81 satış artışı kaydettik. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde de kahve makinesi satışlarımızda yüzde 65’lik büyümeyi şimdiden yakalamış durumdayız.”

2024 yılı hedefi büyük

Enplus CEO’su Murat Hatipoğlu, “Enplus doğru ürünü, doğru bir mağazacılık yapısıyla tüketiciye sunan güçlü bir çatı marka. Tüketicilerin güvendiği mükemmeliyetçi yapımızla, en iyi çözüm noktası olacak şekilde organize oluyoruz. Mağazalarımıza gelen her bir müşterimizin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, doğru ürünle buluşmalarını sağlıyoruz. Enplus müşterisi, sağlık ve orijinal tat konusunda yüksek performans bekleyen, son derece bilinçli bir tüketici grubu. Bu nedenle günlük hayatında iyi ürünü kullanmanın yarattığı farkı çok iyi tanıyor. Bizim temel hedefimiz de bu ihtiyaçlara en uygun çözümleri sunmak. Omnichannel sistemlerimize önemli yatırımlarımız ile fiziksel ve dijital mağazacılıktaki gücümüzü birleştirerek ‘figital’ mağazacılık yapıyoruz. Bütün bunlara ek olarak, 2024’ün en büyük yeniliği mağazada kasasız ödeme sistemimiz olacak. Müşterilerimiz mağazanın her yerinde satın almış olduğu ürünün ödemesini yapabilecek. Benzer şekilde kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak adına yazılım geliştirmelerimiz de sürüyor. İçerisindeki çeşitli içeriklerle kişiselleştirilmiş müşteri ve kullanıcı odaklı aplikasyonumuzu müşterilerimizin beğenisine sunduk. Böylece Enplus dijital dünyasının 360 derece tamamlanmasını sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bu yıl da yine tüm satış kanallarımızdan sadece bir ürün değil aynı zamanda bir yaşam biçimi satıyoruz. Aynı heyecanla, yeni mağaza konseptlerimizde büyümeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.