  3. EPDK, petrol ve LPG piyasalarındaki promosyonlara ilişkin kararda değişiklik yaptı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yaptı.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı.

Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

