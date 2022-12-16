Erdem: Yabancı çılgınca giriş yapacak

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem, Borsa İstanbul’da büyük bir potansiyel gördüklerini ve çok yükselmesini beklediklerini dile getirerek 2023’te seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte yabancı yatırımcının çılgınca borsaya gireceğini düşündüklerini vurguladı. Erdem, şu anda Borsa İstanbul’da yüzde 30’un altında olan yabancı yatırımcı payının da hızla yükselmesini beklediklerini ifade etti.

Erdem, şirketin 2023 hedefl erini gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda açıkladı. Türkiye’nin 2023-24 döneminde parlayan yıldız olacağını söyleyen Erdem, şöyle konuştu: “Önümüzde seçim belirsizliği olmuş olabilir. Ama seçimden güçlenerek çıkacağımıza eminim. Bölgede büyük bir güç haline geleceğiz. Çin, ABD ve Avrupa’nın sorunları Türkiye’de bulunmuyor. Borsanın önümüzdeki sene de çok yükseleceğini düşünüyoruz. Bugün yaşadığımız ekonomik problemler birkaç yıl içinde arkada kalacak ve bunları bir geçmiş gibi hatırlayacağız. Seçim sonucuyla birlikte büyük bir dönüşüm içine gireceğiz. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması da bir mihenk taşı olacak.”

Kredili işlem hacmi çok yükseldi

Borsa İstanbul’da dönem dönem dalgalanmalar olabileceğini ama yönün yukarı doğru olmasını beklediklerini dile getiren Erdem, bu dalgalanmaların da işin cazibesini oluşturduğunu kaydetti. Erdem, “Dalgalanmalar alım satım için fırsat yaratıyor. Biz bu dalgalanmaları seviyoruz. Sektöre göre daha düşük risk algısıyla hareket ediyoruz. Makul risklerle gidiyoruz. Vatandaşları da yüksek enflasyon ortamında borsa yatırım yapmaya sevk ediyor” diye konuştu.

Erdem, borsada kredili işlem hacminin çok artmasına da dikkat çekerek şunları söyledi: “Bizim kaldıraç oranımız sektöre göre biraz daha düşük. Ve sektörde ciddi bir kredi kullanımı var. Bu kadar kredili işlem yapılmasını doğru bulmuyorum. Sektörde işler ters gittiğinde geriye dönük çığ gibi büyüme endişemiz var bu kredili işlemlerin. Kredilerin faizi de çok yüksek. Biz yüzde 28-29 seviyesinden kullandırım yapıyoruz ama çok daha yüksekleri var. Bu yüksek faizlerden kredi kullandırımını doğru bulmuyoruz.”

Ocak ayının ilk yarısında yeni uygulamalarını tanıtacaklarını söyleyen Erdem, tamamen yerli yazılımcıların hazırladığı uygulamanın hedefinin ise yatırımcıların tüm dünyada yatırım yapma imkanına sahip olmalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Erdem, 2022 yılının teknolojiye yatırım yaptıkları bir yıl olduğunun kaydetti.

Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacak

Sektörde tek kadın aracı kurum sahibi olan Ayşin Erdem, yeni mobil uygulamalarında da kadınlara pozitif ayrımcılık yapacaklarını duyurdu. Erdem, gerek komisyon miktarı gerekse yeni avantajlarla kadınların yatırım yapmalarına imkan vereceklerini dile getirerek çok düşük miktarda olan kadın yatırımcı sayısının da artmasına katkıda bulunmak istediklerini vurguladı. Erdem, yeni mobil uygulamalarıyla tüm yatırımcıların da işlemlerini kolaylıkla yapmasına imkan sağlamak istediklerini söyleyerek araştırma bölümü raporları, büyük yatırım fonlarının tercih ettiği yatırımlar gibi birçok bilginin de uygulamada yer alacağını ayrıca finansal okuryazarlığın artması için çalışacaklarını söyledi.