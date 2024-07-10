Erdemir'den yatırımcı toplantıları için yetki
Erdemir, Eurobond ihracına yönelik yatırımcı toplantıları için yetki verdi.
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Erdemir, yurt dışı piyasalarda dolar cinsi tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları düzenlenmesi için bankalara yetki verdi.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, yarın başlayacak yatırımcı toplantılarının ardından ihracın yapılıp yapılmamasına karar verilecek.
Erdemir ihraç için Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, BBVA, Societe Generale ve Emirates NBD Bank'a yetki verdi.