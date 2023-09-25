Erdoğan: Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı Azerbaycan ile enerji ortaklığımızı derinleştirecek

Nahçıvan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, "Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Azerbaycan haklı ve meşru endişelerine karşılık bulamadı." dedi.

Karabağ operasyonu hakkında Erdoğan, "Operasyonun kısa bir süre içerisinde, sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması, iftihar vesilesi olmuştur." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır." ifadesini kullandı.

"Ticaret hacmimiz yüzde 40 arttı arttı"

Aliyev de, "BM kürsüsünde Azerbaycan'ın çıkarlarını savunan adil, uluslararası hukuka dayanan açıklamalarda bulundunuz. Türkiye tarafından sergilenen bir sonraki kardeşlik adımıdır." dedi.

Aliyev, "Birbirimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Ticaret hacmimiz 6 milyar dolardan fazladır. Bu yıl yüzde 40 arttı. 15 milyar dolar hedeflemiştik. Yakın gelecekte buna da ulaşacağız" diye konuştu.