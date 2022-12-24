Erdoğan: Pazartesi yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." dedi.

Erdoğan, "Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak." diye konuştu.

Erdoğan, "Azerbaycan'la bölgede yeni bir dönemin temellerini atıyoruz. Ermenistan'ın barış, güvenlik, huzur istikametinde mesafe almasıyla işler daha da hızlanacaktır." şeklinde konuştu.

"Siyaset meydanı er meydanıdır, biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız. Ama meydan er meydanı olacak." diyen Erdoğan: "Siyasi müktesepleri darbecilere, vesayetçilere, arkası karanlık odaklara dayanarak iktidar yolu aramaktan ibaret olanlarla mertçe bir yarış yapılamıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Seçimler için kurulan fiskos masasında aylardır ne sinsi pazarlıklar yaptılar. Amaç Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı devirmek, yerine ne koyacaklar belli değil." dedi.