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Erol Dündar duyurdu: Sarma tütüne zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Camel tütüne 10 TL zam geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Erol Dündar duyurdu: Sarma tütüne zam geldi
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Bir sigara grubuna daha zam geldi. JTI grubuna ait Camel tütünlerinde 10 liralık zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni fiyatları paylaştı.

Güncel sigara fiyatları şu şekilde:

WINSTON Dark Blue & Deep Blue: 68 TL
WINSTON Slender: 69 TL
WINSTON: 71 TL
WINSTON Slims: 76 TL
WINSTON Xsence: 78 TL
CAMEL Slender: 65 TL
CAMEL Deep Blue: 66 TL
CAMEL Black & White: 67 TL
CAMEL Yellow & Brown: 70 TL
LD Slims: 65 TL
LD: 65 TL
MONTE CARLO Slender: 64 TL
MONTE CARLO: 64 TL
CAMEL Yellow (100 gram): 165 TL

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