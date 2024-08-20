Eski başkandan TCMB yönetimine önemli tavsiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2006-2011 yılları arasında görev yapan eski başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı.

Dünyanın en prestijli finans dergilerinden Global Finance’in her yıl açıkladığı en başarılı Merkez Bankası Başkanlarını arasına görev yaptığı dönemde seçilen Yılmaz, mevcut yönetimin icraatlarını olumlu bulduğunu söyledi.

Yılmaz, yönetime bir de tavsiyede bulundu. İşte, o tavsiye:

“Değerli Merkez Bankası, siyaset kurumunun tarumar ettiği kredibiliteni yeniden ihya ediyorsun, olumlu.

Süreç yavaş işliyor, Londralara gitmenin yanında 3 ayda bir Anadolu’daki Ticaret Sanayi Odaları, STK gidip sunum yapıp onların sorularına yanıt vermeniz iletişimizi güçlendirecektir.”