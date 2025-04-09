Et fiyatlarında artış ithalat önlemine rağmen durmadı! Ramazanda etiket defalarca değişti

Ramazan ayı boyunca et fiyatlarındaki yükselişi engellemek için ithalat başta olmak üzere fiyat sabitleme ve kampanyalar yapılmıştı. Ramazan boyunca, kasaplarda fiyat etiketleri defalarca güncellendi.

Kuzu yüzde 8.5, dana yüzde 7.4 zam gördü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin yayınladığı rapora göre, bazı marketlerin et fiyatların sabitlemesine rağmen ramazan ayında kuzu etinin kilogram fiyatı yüzde 8.5 artarak 855 liraya yükseldi. Dana etinin kilogram fiyatı ise yüzde 7.4 zamla 692 liraya ulaştı. 2024 mart ayında dana etinin kilogram fiyatı 517 lira, kuzu etinin ise 638 liraydı. Buna göre bir yılda dana eti yüzde 33.8, kuzu eti ise yüzde 34 zamlandı.

Hayvan ithalatında rekor artış yaşandı

Fiyatların kontrol altına alınması için teşvik edilen hayvan ithalatında rekor artış yaşandı. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2010 yılında Türkiye’de ithal damızlık et miktarı 140 bin 5 iken 2023 yılına gelindiğinde bu miktar 1 milyon 82 bin 523’e ulaştı. 2024 yılının ocak ayında ithal edilen büyükbaş hayvan sayısı 64 bin 217 hesaplanırken, bir yılda yüzde 112 artışla 136 bin 50’ye ulaştı.

"Besilik hayvan sayımız çok düşük"

Hayvancılıkta yüksek girdi maliyetlerinin üretimde soruna neden olduğunu kaydeden Gazi Kutlu Nefes’ten Büşra Genel’e konuştu. Kutlu, “Mera alanlarımız ıslah edilmediği için yeterli değil. Besilik hayvan sayımız çok düşük. Ülkemizde her yıl 500 bin yavru buzağı ölüyor. Buzağıları yaşatabilecek politikalar geliştirebilsek bu kadar ithalata gerek kalmayacak” diye konuştu. OECD verilerine göre 2000-2002 yılları arasında tarıma 40.3 milyon dolar destek sağlandığını belirten Kutlu, 2023-2024 yılları arasında bu desteğin 10.8 milyon dolara düştüğünü dile getirdi.

Tavuk etinde de fiyatlar durmadı

Kırmızı ete bütçe yetiştiremeyen vatandaş, beyaz ete yöneldi. Ancak tavuk etinde de fiyat artışları durmadı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin verilerine göre, şubatta 100 liradan satılan beyaz etin kilogramı, martta yüzde 5.3 artışla 106 liraya yükseldi. Mart 2024’te 88 liradan satılan tavuğun kilogram fiyatında yıllık değişim oranı ise yüzde 20 oldu.