Benzine yapılacak indirim tutarı arttı: İşte güncel fiyatlar
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına yapılacak indirim tutarı artırıldı.
Petrol fiyatlarındaki sert gerileme benzin fiyatlarına pozitif yansıdı.
Akaryakıt ürünlerinden benzine 2.15 lira indirim yapılması bekleniyordu. İndirimin 2.24 liraya yükseltildiği sektör kaynakları tarafından açıklandı.
Böylece İstanbul'da benzin 44.59 liraya, Ankara'da 45.16 liraya, İzmir'de 45.51 liraya gerilemesi bekleniyor.
İndirimler bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Güncel fiyatlar
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 46.83 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 47.40 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 47.75 TL