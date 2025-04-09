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Benzine yapılacak indirim tutarı arttı: İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına yapılacak indirim tutarı artırıldı.

Haber Merkezi
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Benzine yapılacak indirim tutarı arttı: İşte güncel fiyatlar
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Petrol fiyatlarındaki sert gerileme benzin fiyatlarına pozitif yansıdı. 

Akaryakıt ürünlerinden benzine 2.15 lira indirim yapılması bekleniyordu. İndirimin 2.24 liraya yükseltildiği sektör kaynakları tarafından açıklandı.

Böylece İstanbul'da benzin 44.59 liraya, Ankara'da 45.16 liraya, İzmir'de 45.51 liraya gerilemesi bekleniyor.

İndirimler bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 46.83 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 47.40 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 47.75 TL

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