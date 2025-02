ETBİR’den zam açıklaması: Ramazan’da et fiyatlarında artış beklenmiyor

Takip Et

Kırmızı et fiyatlarının Ramazan ayında artacağına yönelik söylentiler üzerine Et Üreticileri Birliği (ETBİR) açıklama yaptı.

ETBİR: Et fiyatlarında artış beklenmiyor

Son günlerde kamuoyunda kırmızı et fiyatlarında artış olacağına dair çıkan haberler üzerine Et Üreticileri Birliği (ETBİR) yaptığı açıklamada “Ramazan ayı öncesinde et piyasasına yönelik gerçekleştirilen değerlendirmeler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın almış olduğu önlemler ile mevcut talebin dengeli bir şekilde karşılanacağı düşüncesindeyiz” ifadelerine yer verdi.

“Fiyat dalgalanmaları için önlemler alındı”

Fiyat dalgalanmaları yaşanmaması için önlemler aldıklarını dikkat çeken ETBİR, açıklamasında “Ramazan aylarında et tüketiminde artış yaşandığı bilinse de sektörümüz bu sürece hazırlıklı olup, piyasalarda fiyat dalgalanması yaşanmaması adına gerekli tedbirleri almıştır. Üreticiler, tüketicilere kaliteli ve güvenilir ürün sunma konusunda kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

“Et ve Süt Kurumu çalışmalarını sürdürüyor”

Et ve Süt Kurumu’nun da, Ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarının dengelenmesi için gerekli tedbirleri alarak, vatandaşların uygun fiyatlarla ete ulaşabilmesi adına çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, “ETBİR olarak, kamuoyunun sağlıklı bilgilere ulaşmasını önemsiyor ve kırmızı et fiyatlarında Ramazan ayı süresince herhangi bir artış beklentisi olmadığını bir kez daha vurguluyoruz” denildi.