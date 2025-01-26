Ethereum Kurucu Ortağı Lubin: Türkiye, küresel blokzincir pazarında lider konumda

Ethereum'un Kurucu Ortağı ve aynı zamanda blokzincir yazılım şirketi Consensys'in CEO'su olan Joseph Lubin, 2024 yılının kripto para piyasası açısından dönüm noktası niteliğinde olduğunu ifade etti.

Lubin, Bitcoin ve Ethereum için Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) geçen yıl verilen onayları hatırlatarak, ABD'de kripto paralara daha sıcak yaklaşan bir siyasi yönetimin iş başına gelmesinin ardından bu alandaki düzenlemelerin daha net bir çerçeve kazanmaya başladığını belirtti.

Lubin, Türkiye'nin kripto para ekosistemindeki konumuna işaret ederek, Türk geliştiricilerin blokzincirin geleceğini temsil eden çözümler ürettiğini bildirdi.

Lubin, Türkiye'nin bu alanda yeteneğe ve altyapıya yatırım yapmaya devam ederek gelişimini sürdürebileceğini belirtti.

"Türkiye'nin Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik konumu dijital para birimleri için destekleyici ve düzenleyici ortam oluşturma taahhüdü ile birleşince, onu küresel blokzincir pazarında lider olarak konumlandırıyor. Bu ülke, kripto paraları benimseme oranı, teknoloji konusunda bilgili nüfusu ve girişimci ruhuyla 'merkeziyetsizlik' trendinin örneği haline geldi. Türkiye pazarındaki kullanıcı sayısı ve projelerin büyümesini görmekten heyecan duyuyoruz."

'Merkeziyetsizlik ortadan kalkacak bir trend değil'

Lubin, blokzincir teknolojisinin temel bileşenlerinden olan 'merkeziyetsizliğin' küresel anlamda genişlediğine işaret ederek, "Merkeziyetsizlik, ortadan kalkacak bir trend değil. Blokzincirin, önümüzdeki yıllarda daha şeffaf ve adil finansal sistemlerden dijital kimlik çözümlerine ve güçlü ağların oluşturulmasına kadar birçok sektörü yeniden tanımlamasını bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı

Bitcoin'in ardından piyasa değeri en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum'un, üzerindeki uygulamalarla inavosyonunu sürdürdüğüne işaret eden Lubin, Türkiye'nin de yüksek cüzdan kullanımı ve yerleşik geliştirici topluluğuyla Ethereum ekosistemine katkısının değerli olduğuna vurgu yaptı.

Lubin, Consensys yazılı şirketi olarak da internetin merkeziyetsizleştirilmesi misyonunda kararlı olduklarını belirtirken, 2025'teki hedeflerinin, geliştirdikleri 'Linea zkEVM' projesiyle Ethereum'un ölçeklenmesini teşvik etmek ve kişisel gözetimli cüzdan MetaMask'la merkeziyetsiz finansın gücünü artırmak olduğunu kaydetti.