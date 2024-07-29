  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Eurostat: Türkiye, euro bazında Avrupa’nın en ucuz ülkesi
Takip Et

Eurostat: Türkiye, euro bazında Avrupa’nın en ucuz ülkesi

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye, Avrupa'da hane halkı nihai tüketim harcamaları açısından euro bazında en düşük fiyat seviyesine sahip ülke olarak belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eurostat: Türkiye, euro bazında Avrupa’nın en ucuz ülkesi
Takip Et

Eurostat verilerine göre 2023’te Avrupa Birliği (AB) genelinde hane halkı nihai tüketim harcamaları için fiyat seviyeleri büyük farklılıklar gösterdi.

Danimarka, AB ortalamasının yüzde 143’üyle en yüksek fiyat seviyesine sahipken, İrlanda yüzde 142 ve Lüksemburg yüzde 135’le bu ülkeleri takip etti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre euro bazlı düşünüldüğünde Türkiye yüzde 42’yle en düşük fiyat seviyesine sahip ülke olarak belirlendi.

Fiyat endeksleri Avrupa’daki mal ve hizmetlerin maliyetlerini karşılaştırmayı mümkün kılıyor. Bu endeksler, bir ülkenin belirli ürün ve hizmetlerinin diğer ülkelere kıyasla ne kadar pahalı veya ucuz olduğunu gösteriyor.

Endeksler ülkelerin mal ve hizmet fiyatlarını ölçerek, Avrupa veya diğer ülke gruplarına kıyasla bir ülkenin fiyat seviyesini ortaya koyuyor.

Avrupa’da aynı mal ve hizmetlerden oluşan belirli bir sepetin maliyetine bakıldığında Danimarka’da bu sepet için 143 euro, Lüksemburg’da 135 euro, Türkiye’de’yse 42 euro (1.500 Türk lirası) ödenmesi gerekiyor.

Bununla beraber Lüksemburg’da asgari ücret 2.570 euro (91.570 Türk lirası) seviyelerindeyken bu rakam Türkiye’de 475.80 euro (17.002 Türk lirası).

İngiltere, Türkiye arasında ticaret görüşmeleri yeniden başlıyorİngiltere, Türkiye arasında ticaret görüşmeleri yeniden başlıyorDünya

 

Almanya 6 ayda 80 bin yabancıya çalışma vizesi verdi, işveren örgütleri sayıyı yetersiz bulduAlmanya 6 ayda 80 bin yabancıya çalışma vizesi verdi, işveren örgütleri sayıyı yetersiz bulduKüresel Ekonomi

 

 

Ekonomi
Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı
Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı
500'ü aşkın iş insanı MESS'in ‘Bugünü Yönet, Geleceği Hayal Et’ etkinliğde buluştu
500'ü aşkın iş insanı MESS'in ‘Bugünü Yönet, Geleceği Hayal Et’ etkinliğde buluştu
Türkiye’nin LPG ithalatı yüzde 2,29 azaldı, ihracatı ise yüzde 148,74 arttı
Türkiye’nin LPG ithalatı yüzde 2,29 azaldı, ihracatı ise yüzde 148,74 arttı
Ekonomistlerin enflasyon beklentileri yükselişe işaret etti
Ekonomistlerin enflasyon beklentileri yükselişe işaret etti
Kars Belediyesi halk ekmeğe zam yaptı
Kars Belediyesi halk ekmeğe zam yaptı