Ev sahibi olmak zorlaştı: 1 metrekare için aylarca çalışmak şart oldu

Türkiye’de barınma sorunu her geçen gün daha derinleşiyor. Bugün 16 bin 881 lira maaş alan bir emeklinin, Türkiye genelinde bir konutun yalnızca 1 metrekarelik kısmını alabilmesi için yaklaşık iki ay boyunca maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor. Asgari ücretli bir çalışan ise aynı metrekareye sahip olabilmek için yaklaşık bir buçuk ay çalışmak zorunda kalıyor.

Emekli ikramiyesi eriyor

Oysa 15-20 yıl önce emeklilik ikramiyeleri konut masraflarının önemli bir bölümünü karşılayabiliyordu. Örneğin 2010 yılında 25 yıllık hizmetini tamamlayan bir öğretmen yaklaşık 35 bin 800 TL emekli ikramiyesi alıyordu ve o dönem ortalama metrekare fiyatı 1.000 TL olduğu için yaklaşık 36 metrekarelik bir ev satın almak mümkündü.

2025’e gelindiğinde ise aynı öğretmenin ikramiyesi yaklaşık 1 milyon liraya yükselmiş olsa da konut fiyatlarındaki sert artış nedeniyle İstanbul’da bu parayla yalnızca yaklaşık 18 metrekarelik bir alan alınabiliyor.

Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 32 bin 223 liraya yükseldi

Artan fiyatlar nedeniyle Türkiye’de konut sahipliği oranı her geçen gün azalıyor. 2013’te yüzde 60 olan konut sahipliği oranı 2024’te yüzde 55’e geriledi. 2025 Ekim ayı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 32 bin 223 liraya yükseldi. Bir evin ortalama fiyatı da 4.5 milyon liraya çıktı. Büyükşehirler ve tatil bölgelerinde ise bu fiyatlar ikiye katlanıyor. 16 bin 881 lira alan bir emeklinin ev sahibi olabilmesi için yemeden içmeden tam 22 yıl yani 267 ay maaş biriktirmesi gerekiyor. 22 bin 104 TL alan bir asgari ücretlinin ise 17 yıl yani 204 ay yemeden içmeden para biriktirmesi lazım.

Emeklinin İstanbul’da 100 m² için 31 yıl biriktirmesi gerekiyor

Endeksa verilerine göre 2025 Ekim’de İstanbul’da konut metrekare fiyatı 55 bin 181 TL’ye, ortalama konut fiyatı ise 6.3 milyon TL’ye yükseldi. Bir emeklinin İstanbul’da evin 1 metrekaresini alabilmesi için 3.5 ay, 100 metrekarelik ev alabilmesi için 31 yıl maaş biriktirmesi şart. Nefes'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre bir asgari ücretlinin ise İstanbul’da ev sahibi olabilmesi için 24 yıl çalışması gerekiyor. 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay’da konut metrekare satış fiyatı 24 bin 691 TL, konut fiyatı ise 3.7 milyon TL. Emeklinin Hatay’da ev sahibi olabilmesi için 18 yıldan fazla maaşını biriktirmesi gerekiyor.

Bir ev almak için yaklaşık 581 ay maaş biriktirmek gerekiyor

Emeklilik hayallerini süsleyen Ege kıyılarındaki tatil bölgelerinde ev sahibi olmak ise imkansız. Muğla’da ortalama konut metrekare satış fiyatı geçen ay 75 bin 788 TL, konut fiyatı ise 9.8 milyon liraya yükseldi. Muğla’da bir konutun metrekaresini almak için emekli 4.5 ay maaş biriktirmek zorunda. Bir ev almak için ise yaklaşık 581 ay yani 48.5 yıl maaş biriktirmek gerekiyor. Asgari ücretli Muğla’da evin 1 metrekaresini almak için 3.4 ay, bir ev almak için ise yaklaşık 36 yıldan fazla çalışmak zorunda.