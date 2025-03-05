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Gelir dağılımı bozuldu evler küçüldü!

Son yıllarda Türkiye'de hanehalkı küçülürken, daireler de giderek küçülüyor. Son verilere göre, hanehalkı büyüklüğü 4 kişiden 3 kişiye düşerken, dairelerin ortalama büyüklüğü de 95 metrekareye geriledi. Müstakil evlerin büyümesi ise gelir dağılımına işaret ediyor.

Haber Merkezi
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Gelir dağılımı bozuldu evler küçüldü!
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Türkiye’de yapı ruhsatı alınan konutlarda apartman dairelerinin büyüklüğü 96 metrekareye gerilerken, müstakil konutlarda ise metrekareler 212 metrekareyi buluyor.

Dairelerdeki büyüklükte gerileme, ortalama hanehalkı büyüklüğüne bakıldığında paralel geriliyor.

Gayrimenkul iktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, değişimleri şu şekilde açıklıyor:

“Hanehalkı ve daireler küçülüyor, müstakiller büyüyor!

Peki bütün bunlar ne anlama geliyor?

Ortalama hanehalkı büyüklüğü azalırken, daire büyüklüklerinin de azalması makul görünüyor.

Ortalama hanehalkı büyüklüğü 4 kişiden 3 kişiye gerilerken, ortalama daire büyüklüğü 125 m2’lerden 95 m2’lere düşmüş.

Ancak son üç yılın daire büyüklüğündeki değişimini hanehalkının küçülmesiyle açıklamak pek mümkün değil.

Konuta erişimin güçleşmesi, geliştiricileri daha küçük konut üretimine yönlendirmiş görünüyor.

Yani konut tüketiminde porsiyonlar küçülmüş görünüyor.

Ayrıca daireler küçülürken, müstakil konutların büyüklüklerinin artması da gelir dağılımındaki bozulmayı ima ediyor bana kalırsa.”

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