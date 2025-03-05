Gelir dağılımı bozuldu evler küçüldü!

Türkiye’de yapı ruhsatı alınan konutlarda apartman dairelerinin büyüklüğü 96 metrekareye gerilerken, müstakil konutlarda ise metrekareler 212 metrekareyi buluyor.

Dairelerdeki büyüklükte gerileme, ortalama hanehalkı büyüklüğüne bakıldığında paralel geriliyor.

Gayrimenkul iktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, değişimleri şu şekilde açıklıyor:

“Hanehalkı ve daireler küçülüyor, müstakiller büyüyor!

Peki bütün bunlar ne anlama geliyor?

Ortalama hanehalkı büyüklüğü azalırken, daire büyüklüklerinin de azalması makul görünüyor.

Ortalama hanehalkı büyüklüğü 4 kişiden 3 kişiye gerilerken, ortalama daire büyüklüğü 125 m2’lerden 95 m2’lere düşmüş.

Ancak son üç yılın daire büyüklüğündeki değişimini hanehalkının küçülmesiyle açıklamak pek mümkün değil.

Konuta erişimin güçleşmesi, geliştiricileri daha küçük konut üretimine yönlendirmiş görünüyor.

Yani konut tüketiminde porsiyonlar küçülmüş görünüyor.

Ayrıca daireler küçülürken, müstakil konutların büyüklüklerinin artması da gelir dağılımındaki bozulmayı ima ediyor bana kalırsa.”