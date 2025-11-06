Eximbank 53 milyar dolar destek sağlayacak

CANAN SAKARYA/ANKARA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının ağustos ayında 5.5 milyar dolar fazla ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleştiğini, eylül ayında 1 milyar dolar, ekimde 500 milyon dolar cari işlemler fazlası beklediklerini belirterek böylece 4 ay üst üste cari işlemler fazlası verileceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı’nın 2026 bütçesini TBMM Plan Bütçe Komisyonuna sunan Bolat, bu yıl verdikleri ihracat destek tutarını 25.5 milyar liraya yükselttiklerini, bu desteğin 15.1 milyar lirasının ödendiğini kaydederak, Türk Eximbank’ın bu yıl sonuna kadar 53 milyar dolarlık ihracat finansman desteği ve sigorta desteği sağlayacağını söyledi.