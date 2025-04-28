Eximbank/Altındağ'dan sanayicilere: Krediyi kredi gibi kullanın, döviz kredisini swap yoluyla TL’ye çevirenler var

HÜSEYİN GÖKÇE/SARIGERME

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Dalaman-Sarıgerme’de düzenlenen Meslek Komiteleri Ortak Toplantısına, kamu bankaları ile Eximbank’ın Genel Müdür Yardımcıları katıldı. Banka yöneticileri ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın yönettiği oturumda, sanayicileri bankalar kredi politikası hakkında bilgilendirdiler.

Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ, sanayicileri kredi kullanımı konusunda uyardı. Altındağ, bazı firmaların yabancı para cinsinden sağladıkları krediyi swap yoluyla TL’ye çevirdiklerini, hatta bunun için özel exel tablosu kullandıklarını bildirdi. Altındağ, firmaların krediyi kredi gibi kullanmalarını istedi.

“Eximbank ihracat desteğinde yeni modele geçiyor”

Eximbank’ın ihracat desteği vereceği firmaları belirlerken yeni bir model kullanacağı bilgisini veren Altındağ, bundan sonra ‘ihracat değerliliği’ kriteri uygulayacaklarını söyledi. İhracat verilerinin online ortamda anında Eximbank’a ulaştığını kaydeden Altındağ, “Her ihracat bizim için değerli ama biz 14 kriterden oluşan bir ihracat değerliliği çalışması başlattık” dedi. Bu kriterler arasında firmanın teknoloji kullanımı, ihraç ürününün pazar payı, küresel büyüme beklentisi, ihracat yapılan ülke sayısı gibi unsurlar yer alıyor.

“Kum ihraç edenle, cam ihraç edeni aynı kefeye koymayacağız.” diyen Mustafa Çağrı Altındağ, “Katma değeri ölçüp bunu artı değer olarak ele alacağız.” ifadesini kullandı.

Ziraat Bankası GMY Taşçı: Selektif kredide çekimser değiliz

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şükrü Taşçı, selektif kredi kullandırımında çekimser olmadıklarını, buna karşılık bireysel kredi kullanımında makul davrandıklarını bildirdi. Kredi talebinde bulunan firmaların, ihtiyaç duydukları miktarı net olarak belirtmeleri gerektiğini aktaran Taşçı, “Az limit ihtiyacı karşılamadığı gibi fazla limit de zarar veriyor” diye konuştu. Taşçı, BDDK kararı ile hâlen 500 milyon lira olan, kredi için raiting alma zorunluluğunda sınırın 750 milyon liraya çıkarılacağı bilgisini verdi.

Halk Bankası GMY Madenci: Bankalar artış hızındaki sınırlama sebebiyle kredide fazla iştahlı davranamıyor

Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci, bankalardaki mevduatın faiz artışına krediye göre daha hızlı tepki verdiğini bildirdi. Bankaların kredi artış hızındaki sınırlama sebebiyle kredi kullandırımında fazla iştahlı davranamadığını belirten Madenci, “Gönül ister ki kredi maliyetleri düşük olsun ama bizim de çeşitli yatırım ve masraflarımız var” dedi.

Vakıflar Bankası GMY Akyol: Likiditeyi iyi yönetemeyen sıkıntı yaşar

Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, üretimin, ihracatın, refahın, kısaca ekonominin bel kemiğinin sanayiciler olduğunu bildirdi. Akyoıl, firmalar için krediye erişim yanı sıra likidite yönetiminin de çok önemli olduğunun altını çizerken, bunu sağlayamayanların sıkıntı yaşayabildiğini anlattı. Akyol yakın dönemde sanayicilere yönelik yeni kredi enstrümanlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını vurguladı.