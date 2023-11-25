Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretlerine zam
Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretlerine zam yapıldı. Böylece, en düşük paket olan reklamlı abonelik 99.90 TL ve reklamlı yıllık paket ise aylık olarak 83.00 TL oldu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretlerine yeni zam yapıldı.
Reklamlı aylık paket 99.90 TL, reklamlı yıllık paket ise aylık olarak 83.00 TL oldu. Reklamsız paket aylık 137.90 TL, reklamsız yıllık pakette ise aylık 115.00 TL oldu.
Exxenspor'da ise reklamlı sezonluk paket aylık olarak 185 TL'ye, reklamlı aylık paket 222,50 TL'ye, reklamsız sezonluk paket aylık olarak 217 TL'ye ve reklamsız aylık paket 260.50 TL'ye çıktı.
Reklamlı Exxen Ücreti
Aylık: 99.90 TL
Yıllık: 83.00 TL
Reklamsız Exxen Ücreti
Aylık: 137.90 TL
Yıllık: 115.00 TL
Reklamlı ExxenSpor Ücreti
Aylık: 185.00 TL
Sezonluk: 222.50 TL
Reklamsız ExxenSpor Ücreti
Aylık: 260.50 TL
Sezonluk: 217 TL