Fahiş fiyat, stokçuluk ve rekabete 4,1 milyar lira ceza

ANKARA (EKONOMİ)-Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında fahiş fiyat, stokçuluk, haksız ticari uygulamalara 1 milyar 444 milyon lira idari para cezası uyguladı. Rekabet Kurulu’nun rekabet hukukuna aykırılıklara kestiği 2 milyar 664 milyon lira ile birlikte bu alanda kesilen cezaların toplam miktarı 4 milyar 109 milyon 315 bin liraya ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre geçen yıl; otomotiv, emlak ve gıda sektörleri ile fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri kapsamında 18 bin 780 denetim gerçekleştirilerek, 602 milyon 225 bin 881 TL idari para cezası uygulandı.

Tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere, haksız ticari uygulamalara, fiyat etiketi aykırılıklarına ve güvensiz ürünlere 842 milyon 402 bin 406 TL idari para cezası verildi.

Rekabet Kurulu ise bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri başta olmak üzere, sağlık hizmetleri, lojistik, kültür-sanat eğlence, altyapı hizmetleri gibi birçok sektörlerde rekabet hukukuna aykırılıklar kapsamında 2 milyar 664 milyon 688 bin 744 lira idari para cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında piyasaların düzenli, sağlıklı ve adil işleyişini sağlama çalışmalarına devam edildiğini belirtilerek, sözleşmelerde ekonomik haklar ve menfaatlerinin korunması, ayrıca tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla denetimlerin sürdüğü bildirildi.