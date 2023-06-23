Faiz kararı sonrası ilk iş gününde dolar ve euro kaç lira?
Dövizde hızlı yükseliş. 23 Haziran 2023 güncel dolar, euro fiyatları...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK), 650 baz puanlık faiz artışından sonra piyasaların ilk iş gününde dolar hızlı bir şekilde yükselerek ilk kez 25 liranın üzerine çıktı.
Dolar/TL böylelikle geçen haftaki 23,80 TL'lik tarihi zirvesini geçti.
Euro ise sığ piyasada gördüğü işlemlerde zirvesini 27,88 TL'ye taşıdı. Euro/TL, yüzde 0,90 oranında yükselişle 27,45 TL'de hareket ediyor.
Saat 10.05 itibariyle;
1 ABD doları 25,0473 TL,
1 euro 27,3749 TL seviyesinde bulunuyor.