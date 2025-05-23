'Faiz yüksek, üretemiyoruz AB vizesi yok, satamıyoruz'

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOBB Hizmet Şeref Belgesi Plaket töreninde gündeme gelen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası bugün toplanıyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde Birlik merkezinde gerçekleştirilecek toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek, ekonomiyle ilgili tüm bakanlar katılacak.

Reel sektör temsilcileri, başta finansmana erişim ve KOBİ’lere uygulanan kredi artış sınırlamasının kaldırılması olmak üzere üretim ve hizmetlerde yaşadıkları sorunları birinci ağızdan ekonomi yönetimine aktaracaklar. Dezenflasyon sürecinde uygulanan sıkı para politikası, enflasyonun düşmesine çok sınırlı etki yaratsa da reel sektör üzerindeki tahribatı da devam ediyor. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri her ne kadar uygulanan politikaya destek verseler de bunun özellikle yüksek faiz ve finansmana erişime engel oluşturan sonuçlarından yakınıyorlar.

Toplantıda süre sınırı yok Bu noktada TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesindeki oda ve borsa başkanlarının sorunlarını dinlediği toplantılar dizisi geçtiğimiz ay gerçekleştirilmişti. Bugün ise reel sektör temsilcileri yaşadıkları sorunları doğrudan muhataplarına aktıracaklar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak toplantıda söz almak isteyen herkes sorunlarını aktaracak. Ayrıca TOBB bünyesindeki konsey başkanları da kendilerine gelen toplulaştırılmış verileri aktaracaklar.

Hisarcıklıoğlu, bölge temsilcileriyle toplantılarda ortay acıkan sorunları yazılı açıklama ile duyurmuştu. Açıklamada reel sektörün finansmana erişim probleminin giderilmesi, yüksek faize önlem alınması ve zirai don felaketinin bölgesel, sektörel etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler ve talepler sıralanmıştı.

Öte yandan Türkiye Ekonomi Şurası’nın bundan önce gerçekleştirilen son toplantısı yaklaşık 7,5 saat sürmüştü. Bugünkü toplantının da en azından bu kadar sürmesi bekleniyor. İsteyen her oda ve borsa başkanı belirli bir süreyle sınırlı olmak şartıyla görüşlerini dile getirecek. Ayrıca bazı sektör meclislerinin başkanlarına da sektörleriyle ilgili sorunları aktarmaları için söz hakkı verileceği belirtiliyor.

Ekonomi Şurası'nda aktarılacak temel sorunlar

■ En büyük sorun finansman ve maliyeti: EKONOMİ, bugün yapılacak toplantı öncesi reel sektör temsilcileriyle gündeme getirilecek konuları görüştü. Başkanlar en çok finansmana erişimde yaşadıkları sorunları aktardılar. Bunun yanı sıra fiili faiz oranının yüzde 70’e yaklaşmasının üretimin sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdığının altını çizen başkanlar, bu durumun temel girdi maliyetlerini de yükselttiğine değindiler.

■ KOBİ’ler kredi sınırının kalkmasını bekliyor: Temsilcilerin bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin başında ise ticari kredi artış hızı sınırlandırmasından KOBİ’lerin istisna tutulması geliyor. Genel ticari kredilerde aylık artış hızı sınırı yüzde 2 civarındayken, bu oran KOBİ’ler için yüzde 2,5 olarak belirlenmişti. Ancak fiili durumda birçok banka bu sınıra zaten yaklaştığı için başta KGF olmak üzere kredi garanti kurumlarının kefaletiyle verilen kredilerde de kullanım çok fazla gerçekleşmiyor.

■ Tekstil sektörü özel önlem istiyor: Bulunduğu bölgede tekstil sektörünün ağırlıkta yer aldığı oda başkanları ise tekstil, hazır giyim sektörleri için özel bir başlık açılması gerektiğini bildiriyorlar. Son gelişmelerin bu sektörleri çok zor durumda bıraktığına vurgu yapan temsilciler, gelinen noktada üretim tesislerinin başka ülkelere taşınmasının bile artık sorunu çözmeye yetmeyeceğini kaydediyorlar.

■ Hem çalışan hem patron vize alamıyor: Yıllardır dile getirilen vize problemi, bu toplantının da ana unsurlarından birisini oluşturacak. Başkanlar, sadece iş insanlarının değil, son dönemlerde üretilen malları Avrupa’ya taşıyan şoförlerin de vize problemiyle karşı karşıya kaldıklarından bahsederken bu konuda da özel önlemler alınması gerektiğini vurguluyorlar.