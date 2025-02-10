FCR GYO/Fecri Koca: Orta gelir grubu için İstanbul’da konut sahibi olmak çok zor

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Koca, artan maliyetler yanı sıra yüksek faiz oranları ve azalan arsa arzının konut fiyatlarını yükselttiğini bildirirken, şirket olarak bu kesime yönelik yeni projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Bu süreçte, orta gelir grubundaki vatandaşların uygun fiyatlı konut seçeneklerine erişimde zorlandığını dile getiren Koca, FCR GYO’nun İstanbul’un gelişmekte olan bölgelerinde ulaşılabilir fiyatlarla konut üretimine odaklandığını belirtti.

"Yeni projeler geliştiriyoruz"

FCR GYO olarak İstanbul’un merkezine yakın, ancak fiyat açısından daha erişilebilir bölgelerde yeni projeler geliştirdiklerini belirten Fecri Koca, Avrupa ve Anadolu yakasında gelişmekte olan bölgelerde arsa geliştirme çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.

Amaçlarının sadece konut üretmek değil, sağlıklı, sürdürülebilir ve modern yaşam alanları oluşturmak olduğunu bildiren Koca, “Önümüzdeki dönemde açıklayacağımız projelerle konut sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar sunacağız” ifadelerini kullandı.