Hatay'da panik yaratan patlama sesleri! Valilikten açıklama
Hatay’ın Arsuz ve Samandağ ilçelerinde duyulan patlama sesleri halk arasında endişeye yol açtı. Valilikten yapılan açıklamada, seslerin İskenderun Körfezi’nde tatbikat yapan ve alçak uçuş gerçekleştiren savaş uçaklarından kaynaklandığı belirtildi.
Hatay’ın Arsuz ve Samandağ ilçelerinde duyulan patlama sesleriyle ilgili valilikten açıklama geldi. Halk arasında paniğe yol açan seslerin, alçak irtifada uçuş yapan savaş uçaklarının geçişi sırasında oluştuğu ifade edildi.
Şehir merkezi ve kıyı bölgelerinde hissedilen patlama sesleri sosyal medyada da geniş yankı buldu, vatandaşlar konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.
Hatay Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı
Açıklamada, “Arsuz ve Samandağ ilçeleri bölgesinde çok ses hissettiren alçak uçuşta bulunan uçakların geçiş yaptığı bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda uçaklarının İskenderun Körfezi'nde eğitim ve tatbikat faaliyeti icra ettiği, Hava Radar Komutanlığımızca da teyit edilmiştir. İlimizde herhangi olumsuzluk meydana gelmediği ve bu şekilde paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu saygıyla duyurulur" denildi.