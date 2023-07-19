FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasaların gözü, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararıyla birlikte ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararında olacak. FED, Temmuz ayı faiz kararını açıkladı mı? Dövizde oynaklık sürerken yatırımcılar FED'in faiz kararını bekliyor. Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasalar dövizdeki oynaklığa odaklanmışken, kritik iki gelişme takip ediliyor.
İç piyasada Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yarın faiz kararını açıklayacak. Yurtdışı piyasalar ise FED'in faiz kararını bekliyor.
Temmuz ayı FED Para Politikası Kurulu faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.
Ekonomistlere göre FED son faiz artışını temmuz toplantısında yapacak.
Reuters anketine göre; 25-26 Temmuz'da yapılacak FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapılacağı konusunda görüş birliği olduğunu belirtildi.
Ekonomistlerin çoğu bunun son faiz artırımı olacağı görüşünde.