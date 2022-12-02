Felece, Farmasi’nin operasyonlarını tek yazılımda birleştirdi

Barış SEDEF/İSTANBUL

Endüstri ve teknoloji alanlarında yaklaşık 13 ana sektörde 500’den fazla projeyle müşterilerin dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik eden Felece, SAP’nin Türkiye’deki en büyük Gold Partner’ları arasında yer alıyor. SAP yazılım portföyünün yanında katma değeri yüksek, farklı sektörler için geliştirdikleri, kendi teknoloji çözümleri ve servisleriyle müşterilerden gelen talepleri uçtan uca karşıladıklarına dikkat çeken Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya, “Yurtiçi ve yurtdışı projelerde yer alan 450’nin üzerinde bir danışmanlık ekibiyle hizmet veriyoruz. Bu sayede, SAP alanında dünyada ve Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen büyük ölçekli SAP projelerini hayata geçiriyoruz” dedi. Türkiye’nin ilk SAP S/4HANA Cloud Extended Edition projesinin tüm ERP dönüşümünü gerçekleştirdiklerini kaydeden Kaya, “Bu proje ile ilgili teslim süresi 9 ay iken biz 6 ayda kurup teslim ettik. Burada önemli olan unsur ise Ar-Ge çalışmaları ile birlikte çalışanlarımızın ortalama tecrübe sürelerinin 15 yılın üzerinde olması ve bu tecrübeyi projeye yansıtmış olmaları. Firmanın tüm lojistik, finans alanındaki faaliyetlerini tek bir yazılımda topladık. Bu dönüşümleri mevzuatlarda dikkate alınarak hareket edildi. Mevcut çalışmamızın iş çıktılarına olumlu etkisiyle birlikte projenin firmanın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de uygulanması aşamasına geldik.

Kazancı Holding’in 164 ülkedeki dönüşümüne start verdi

Firmalardan gelen taleplere göre butik yazılımlar geliştirdiklerini ileten Kaya, “Ekiplerimizle birlikte hazırlamış olduğumuz ister dokümanlarla önce müşterilerimizi dinliyoruz. Gelen dönüş talepleri ve hedeflere göre ekspertlerimizle teknoloji dönüşüm projelerini planlıyoruz gerekirse şirkete ve ihtiyaca özel yazılım çözümleri geliştiriyoruz” dedi. Geliştirdikleri ürünlerin dünyadaki örneklerini de incelediklerini dile getiren Kaya, “Doğru mimariyi kurmak adına Ar-Ge çalışmalarımızda ekspertlerimizi ön planda tutuyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde 15 bin adam günlük bir projenin yazılım ayağını tamamlayarak teslim ettik” ifadelerini kullandı. Geliştirdikleri yazılımların ve projelerin yaşayan bir yapıya sahip olduğuna vurgu yapan Kaya, çeşitli sektörlerde farklı ihtiyaca yönelik birçok projeyi devreye aldıklarını iletti. Kazancı Holding’in 164 ülkedeki dönüşümünü firma olarak kendileriyle başlattığına vurgu yapan Kaya, “Bu çalışmamızda mevzuatlara uygun yazılım dönüşümü gerçekleştirdik. 18 bölgede dönüşümümüzü tamamladık. Dört bölge kaldı” dedi.

Özel teknoloji paketleri sunuyor Oğuz Kaya “Teknoloji yatırımlarının dünya genelinde doğru uygulanmadığı ve doğru teknoloji iş ortaklarıyla ilerlenmediği sürece başarısız olduğunun altını çizerek “Birçok firmada hayata geçirilen teknoloji projelerinin o firmadaki ihtiyacı karşılamadığı görülüyor. Bu kapsamda ihtiyaçları iyi tespit etmek, şirketi iyi tanımak, sektörlerin süreçlerine hâkimiyet gerekiyor. Bu unsurlarla teknolojideki derin uzmanlığını harmanlayabilen teknoloji şirketlerinin uyguladığı projeler dünyada ve Türkiye’de bir iş çıktısı yaratabiliyor” değerlendirmesinde bulundu. Özel teknoloji paketlerinin bulunduğuna işaret eden Kaya, “Büyük ölçekte olan veya teknolojinin itici gücüne inanan firmalar dijital dönüşüm yolculuğunun yol haritasına pandemi öncesinde başladı ve bu firmalar rekabette 1-0 öne geçti. Sektör özelinde geliştirdiğimiz teknoloji paketlerimizle de KOBİ’lerden büyük ölçekli firmalara kadar kapsamlı bir yelpazeye verimliliklerini artıracakları, rekabet avantajı sağlayacakları teknoloji çözümleri sunuyoruz” diye konuştu.