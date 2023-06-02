Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 938 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri ise 2 milyar 954 milyon dolar arttı. Bu kapsamda net döviz pozisyonu açığı 3 milyar 892 milyon dolar artarak 90 milyar 353 milyon dolara çıktı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, martta bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 819 milyon dolar ve 871 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 404 milyon dolar, 330 milyon dolar ve 147 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde yükümlülük dağılımında ise yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 573 milyon dolar ve 1 milyar 417 milyon dolar artarken, ithalat borçları 36 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, martta yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2023 dönemine göre 823 milyon dolar ve uzun vadeli olanlar 595 milyon dolar yükseldi.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 706 milyon dolar ve uzun vadeli krediler 831 milyon dolar arttı.

Martta kısa vadeli varlıklar 146 milyar 773 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 84 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 62 milyar 322 milyon dolarla bir önceki aya göre 2 milyar 871 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde gerçekleşti.