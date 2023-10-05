Fındık fiyatı düşüşe geçti UFK, araştırılsın dedi 

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük Bölük, yaptığı açıklamada, sezona 70 liradan başlayan ve bir hafta öncesinde 110 liraya kadar yükselen fındık fiyatlarının bugünlerde 100 liraya düştüğünü belirtti. Fındık piyasasının en büyük alıcısının ucuz fındık alma sevdasında olduğunu söyleyen Bölük, “Piyasanın büyük alıcısı alımını geciktirerek sezon başında fiyatı yukarı taşıyan yerli alıcıları bir nevi cezalandırmaya çalışmakta piyasada oluşan kredi maliyetlerinin yüksekliğini de kullanarak ucuz fındık alma sevdasındadır” ifadelerini kullandı.



Bölük, Türk fındığının kimseye peşkeş çekilmeyecek kadar değerli olduğunu belirterek, “Üreticiler bu zamana kadar gösterdiği satıştaki tutuculuklarını bugünlerde biraz daha göstererek ucuz mal alma sevdasında olan alıcıların hevesini kursaklarında bırakmalıdırlar. Türk fındığı kimseye peşkeş çekilemeyecek kadar değerlidir” diye konuştu.