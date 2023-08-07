Fındık fiyatları 2023 açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Yaz ayının sonuna doğru toplanmaya başlanacak fındıkta üreticiler bir yandan hazırlıklarını tamamlıyor bir yandan da fındık fiyatı açıklamasını bekliyor. Genel beklenti kabuklu fındık alım fiyatının kilo başına en az 100 lira olması.

2023 yılında geçerli olacak olan fındık fiyat henüz açıklanmadı. Geçen yıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 ürünü fındık alım fiyatını 30 Temmuz 2022 tarihinde açıklamıştı. Son fiyatlar 2022 yılının Temmuz ayı son haftasında açıklanmış olmasından dolayı 2023'te de aynı ayda fiyat açıklaması bekleniyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 ürünü Giresun kalite kabuklu fındığın kilosunu 53 liradan, Levant kalite fındığı 52 liradan ve sivri kalite fındığı 51 liradan aldı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artıştan sonra, fındığa 80 lira fiyatı uygun bulan çiftçi fındık fiyat beklentisini 100 liraya çıkardı. Fiyatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor.