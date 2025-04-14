Fındıkta bu sezon 2,5 milyar dolar ihracat geliri hedefleniyor

Gürsoy, AA muhabirine 2024-2025 fındık ihraç sezonunun 1 Eylül 2024'te başladığını ve 7 ayı geride bıraktıklarını, sezonun 31 Ağustos itibarıyla sona ereceğini söyledi.

Fındık ihracatının geçen sezona göre daha yüksek olduğunu ifade eden Gürsoy, şimdiye kadar her şeyin Türk fındık ihracatçısı adına olumlu şekilde devam ettiğini anlattı.

Gürsoy, son beş sezonda fındık ihracatına ilişkin verilere değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"2019-2020 sezonunda 343 bin 561 ton karşılığında 2 milyar 312 milyon 45 bin 738 dolar, 2020-2021 sezonunda 292 bin 440 ton karşılığında 2 milyar 10 milyon 787 bin 689 dolar, 2021-2022 sezonunda 340 bin 147 ton karşılığında 1 milyar 986 milyon 44 bin 569 dolar, 2022-2023 sezonunda 298 bin 557 ton karşılığında 1 milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar, 2023-2024 sezonunda ise 303 bin 458 ton karşılığında 2 milyar 349 milyon 117 bin 725 dolar gelir elde edilmişti."

Döviz bazında geçen sezonun aynı dönemine göre 200 milyon doların üzerinde daha fazla ihracat geliri elde edildiğine dikkati çeken Gürsoy, artıştaki etkenler arasında rakip ülkelerdeki fındık rekoltesinde yaşanan düşüş olduğunu ifade etti.

Fındık ihracatında yaşanan artışın stoklara da etkisi olacağına işaret eden Gürsoy, "Bu şekilde ihracatımızın devam etmesi durumunda bu sezondan gelecek sezona devreden fındık stoklarımızın kalmayacağını tahmin ediyoruz." dedi.

"Sezon sonu itibarıyla 320 bin ton fındık ihracatı yapılması hedefleniyor"

2024-2025 fındık ihracat hedeflerine değinen Gürsoy, şöyle konuştu:

"Bu hızla giderse sezon sonu itibarıyla 320 bin ton fındık ihracatı yapılması hedefleniyor. Bunun karşılığında ise 2,5 milyar dolar ihracat geliri bekliyoruz. Şu anda 7 aylık dönemde geçen yıla oranla 200 milyon dolar daha fazla döviz girdimiz var. Dolayısıyla ihracatımızın bu şekilde devam etmesi durumda rahatlıkla 2,5 milyar doları bulacağımızı düşünüyoruz."

"Kuzey Afrika ülkelerine gözle görülür fındık ihracatımız söz konusu"

Gürsoy, ülkeler bazında ihracatın Avrupa Birliği'nin yanı sıra Çin, Japonya, Kore ve Avustralya gibi ülkelere yapıldığını belirtti.

Rusya ve Ukrayna'ya yapılan satışlarda bir miktar düşüş söz konusu olduğunu aktaran Gürsoy, şunları kaydetti:

"Bazı ülkelere hiç ihracat yapamazken bu ülkelerde Türk fındığı sofraları süslemeye başladı. Örneğin Kuzey Afrika ülkelerine gözle görülür bir fındık ihracatımız söz konusu. Geçen sezona göre bu ülkelere ciddi oranda fındık satışı görülüyor. Bu ülkeler arasında yüzde 300 ihracatı artan ülkeler var. Bunlar da bizleri memnun etmektedir."

Dursun Oğuz Gürsoy, kahverengi kokarca ile mücadelenin iyi ve zamanında yapılması durumunda gelecek sezona çok güzel bir başlangıç yapabileceklerini sözlerine ekledi.