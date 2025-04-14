Hafele Türkiye, 150 ülke arasında ilk üçe girmeyi hedefliyor

Hafele, sektöründe ‘Hafele Concept’ iş modeliyle büyüme ivmesini artırmaya devam ediyor. Ürün gamına dahil ettikleri beyaz eşya, ankastre ve vitrifiye grubu ile dünyada bu kadar çeşidi aynı anda sunabilen tek marka olma ünvanını alan şirket, Türkiye’deki bayi ağını genişletirken globaldeki konumunu da güçlendirmeye hazırlanıyor. Global sıralamada geçtiğimiz yılı 6’ncıbasamakta tamamlayan Hafele Türkiye’nin bu yılki hedefi ilk 3’e girmek.

Konutun katma değerli yeni standardı oldu

Geniş ürün yelpazesiyle sektöre öncülük eden Hafele Türkiye, bağlantı elemanları, beyaz eşya, banyo vitrifiye ve aksesuarları alanlarında sunduğu çözümlerle öne çıkıyor. HafeleConcept ile yaşam alanlarına değer katan marka, müteahhitlere ve son kullanıcılara estetik ve işlevselliği bir araya getiren çözümler sunuyor.

Yeni ürün grupları ile 2025 yılında Hafele Concept’i daha da geliştirip büyüteceklerinin altını çizen Hafele Türkiye ve Bölge Ülkeler Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Konut sektöründe katma değer artık daha da önemli hale geldi.Müteahhit, mimar, iç mimar ve mobilya üreticilerinden büyük beğeni topladığımız konutun yeni standardı olan Hafele Concept ile sektöre yeni bir soluk getirdik. Ayrıca Hafele Concept’in içine dahil ettiğimiz yeni ürün grubu ile, 'bir konutta bir marka' iddiamızı başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Konutta yakaladığımız bu ivmeyi artırarak devam ettireceğiz. Öte yandan global sıralamada yükselmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu yılki hedefimiz,dünya sıralamasında ilk üç oyuncudan biri olmak” diye konuştu.

Bu yıl içinde 80 yeni mağaza hedefi

Hafele, 6 yıl önce başlattığı "HafeleConcept" ile büyümeye devam ederken, yıl sonuna kadar tüm ürünlerini son kullanıcıyla buluşturmayı hedeflediği 80 yeni mağaza açmayı planlıyor. Şu an Türkiye genelinde 54 bayisi bulunan marka, mevcut bayileri yenileyerek ve yeni bölgelerde anlaşmalar yaparak yayılım alanını genişletiyor. Hilmi Uytun bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi:

"Hafele olarak, sadece ürün odaklı olmaktan ziyade yaşam alanlarına değer katan yenilikler getiriyoruz. 100 yılı aşan deneyimimizle özellikle akıllı ev teknolojileri, mikro yaşam alanları ve konut projelerine kattığımız inovatif çözümlerle sektöre öncülük ediyoruz.Hafele Concept 2.0 ile tüm donanım ve çözümlerimizi tek çatı altında sunarak büyük bir fark yaratıyoruz. 2025 hedeflerimiz arasında 80 yeni mağaza ile son kullanıcıya daha da yakın olmak ve tüm yaşam alanlarında akıllı, konforlu ve estetik dokunuşlar yapmaya devam etmek var.”

Hatay’ın yeniden inşasına destek

Hafele, yalnızca ticari hedefleriyle değil, toplumsal fayda sağlayan projeleriyle de fark yaratıyor.Kentsel dönüşüm projelerinde de aktif olarak yer alan Hafele, artan kontrat sayısıyla sektördeki etkisini güçlendiriyor. Afetlere dayanıklı yapılara sunduğu çözümlerle de öne çıkan şirket, Hatay’ın yeniden inşa sürecinde aktif olarak yer alarak bölgedeki yapılanmaya katkı sağlıyor.

Hafele olarak, sadece konut projelerinde değil, afetlere dayanıklı yapılar konusunda da öncü çözümler geliştirdiklerine dikkat çeken Uytun şunları söyledi:

“Deprem, su baskını ve yangın gibi felaketlere karşı koruma sağlayan sistemlerimiz giderek daha fazla önem kazanıyor. Örneğin, yangını önleyen kapılarımız, hava akımını keserek yangının konuta girmesini engelliyor. Bununla birlikte deprem anında en önemli konulardan birisi olan konutlardaki eşyaların sabitlenmesi. Bunun için Hafele mühendisliği ile üretilen çok özel ve dayanıklı ürünler sunuyoruz ve çözümlerimizle seferberliğe hazırız. Hatay’ın yeniden inşa sürecinde yer almak, bizim için sadece bir iş değil, sosyal bir sorumluluk. Bölgedeki yeniden yapılanma çalışmalarına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.”