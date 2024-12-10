Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı: 'Ciddi' koduyla duyuru yaptılar

Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen bazı gıda ürünleri geri gönderilmeye devam ediyor.

İtalya ve Bulgaristan'a yönelik bildirimlerde Türkiye'den gelen kuru incirlerde de en zehirli aflatoksin olan 'Aflatoksin B1' tespit edildi. Yine Bulgaristan'a yollanan narlarda ise yüksek miktarda asetamipirid ve sulfoxaflor isimli pestisitler bulunurken Almanya'ya giden kuru incirlerde ise yüksek miktarda Okratoksin A tespit edildiği ilan edilmişti.

Finlandiya'ya giden kimyonlar ‘ciddi’ uyarısıyla piyasadan toplatıldı

Habertürk'te yer alan habere göre son olarak 9 Aralık'ta Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den Finlandiya'ya gelen kimyonların ‘ciddi’ uyarısıyla piyasadan toplatıldığı duyuruldu.

RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 730077 numaralı Finlandiya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kimyonlarda "Salmonella - patojen mikroorganizmalar" tespit edildiğine yer verildi.

Salmonella nedir?

Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla dışarı atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır.