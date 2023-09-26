Fitch, 10 banka dışı finans kuruluşunun görünümünü yükseltti
Fitch, 10 banka dışı finans kuruluşunun kredi notu görünümünü Türkiye'ye paralel yükseltti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından 10 banka dışı finans kuruluşunun kredi notu görünümünü de aynı yönde revize etti.
Fitch'in görünümünü "negatif"den "durağan"a çıkardığı şirketler, İş Finansal Kiralama, Yapı Kredi Faktoring, Ak Finansal Kiralama, QNB Finansal Kiralama, Deniz Finansal Kiralama, Garanti Faktoring, Yapı Kredi Finansal Kiralama, Garanti Finansal Kiralama, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler, QNB Finans Faktoring.