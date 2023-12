ForInvest InvestTech Summit 2023’te öncü yatırım teknolojileri değerlendirildi

Takip Et

Further Ventures kurucu ortağı Deniz Güven; finans ve yatırım sektörlerinin geçtiğimiz 10 yılda nasıl geliştiğini paylaşırken, ekosistemi bir adım öteye götürecek en önemli unsurun operasyonel modeller ile hedeflerin uyumluluğu olduğunun altını çizdi. Konuşmasına, omni-channel olarak tasarlanan operasyonel modellerin, şirket verimliliği ve karlılığını nasıl etkilediğine dair örneklerle devam etti. Düzenlenen “Futurescape: Pioneering Investment Technologies- Gelecek Perspektifi: Öncü Yatırım Teknolojileri” panelinde dijitalleşmenin yatırım teknolojileri üzerinde etkileri konuşuldu. Artan müşteri sayısıyla birlikte iş süreçlerinin yönetiminde yapay zekanın ön plana çıkmaya başladığı kaydedilirken; önümüzdeki dönemde geleneksel bankaların daha iyi hizmet vermesi adına start-up’larla iş birliğinin çok daha önemli hale geleceği ifade edildi. Moderatörlüğünü ForInvest CTO’su Abidin Sunar’ın yaptığı panelin konuşmacıları arasında Akbank Müşteri ve Satış Teknolojileri Bölüm Başkanı Akın Arıkan, QNB Finans Yatırım Bilgi Teknolojileri Direktörü Erdinç Kapucuoğlu ve Odeabank CDO’su Murat Bitirici yer aldı.

Hedef sınırları aşan fintekler oluşturmak

Önümüzdeki dönemde iş ortaklıkları ve gömülü finans ile büyümenin altını çizen Further Ventures kurucu ortağı Deniz Güven, finansal kurumların teknolojiden önce operasyonel modellerine konsantre olmalarının öneminden bahsetti. Son kullanıcının temel motivasyonunu anlamanın ve ihtiyaca yönelik deneyim tasarlamanın, teknolojik alt yapıları geliştirmek kadar önemli olduğunu belirten Güven, finansal kurumların bu ihtiyaçlara nasıl ve ne kadar hızlı çözüm sunduğunun, başarıya giden yolun anahtarı olduğunu da katılımcılar ile paylaştı. “Değişen müşteri ve yeni alışkanlıklara bağlı olarak, yatırım teknolojilerinin de şekillenmesi gerekir, 2024 yılında Türkiye’de 20 milyondan fazla kullanıcı geleneksel ve yeni dönem varlıklar üzerinden yatırım yapacak.” diyen Güven, bulut teknoloji sayesinde uçtan uca bütünleşik deneyim sunan kurumlar ile ilgili olarak “Teknolojik gelişmeler ve bu gelişmeler ile konuşan operasyonel modeller, finansal deneyimde olmazsa olmazımız. Bununla birlikte ekosistemdeki iş ortakları ile beraber hareket etmenin gücünü de sağlamalıyız.” diyerek zirvenin ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Fintekler ile birlikte büyüyen bir ekosistem oluşturmanın önemini vurgularken, “Müşterinin güvenini kazanmayan bir finansal kuruluşun başarılı olma şansı yok.” diyerek şirketler ile birlikte sınırları aşan fintekler üretmenin, ekosisteme olan katkısını küresel örneklerle paylaştı.

Yapay zeka ve üretken yapay zeka destekli çözümler hızla yayılıyor

Akın Arıkan, geçtiğimiz yılın sonunda hayata geçen Akbank yatırımcı mobil uygulamasında bu yıl müşteri sayısının yaklaşık 5 kat arttığını belirterek veri analizinin öneminin her geçen gün arttığını söyledi. Arıkan, “Müşteri çeşitliliğinin oluşturduğu kişiselleştirilmiş deneyim talebini, sunduğumuz teknoloji ile karşılıyoruz. Müşteri odağını ön planda tutarak yeni nesil teknolojilerle dijital, inovatif, katma değer sunan ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Yapay zeka da bu çalışmalarımızda önemli bir rol oynuyor. Örneğin; yapay zeka destekli verilerle müşterilerimize ihtiyaç duydukları ipuçları ve iç görüleri ‘Akbank Mobil’ üzerinden sağlıyoruz. Üretken yapay zeka destekli çözümler üzerinde de çalışıyoruz. Sektör olarak, dijitalleşme alanında önemli bir yol kat ettik ve üretken yapay zeka alanında da önemli ilkler ile yenilikleri hayata geçireceğiz. 2024 yılı sektörümüz için önemli çalışmalara imza attığımız bir yıl olacak.” dedi.

Start-up’larla iş birliği atılımları hızlandırıyor

Müşteri sayısının 9 milyona yaklaştığını ve yapay zekanın bu süreçte iş yönetimini kolaylaştırdığını kaydeden Erdinç Kapucuoğlu, “Yapay zeka, kişisel olarak her müşteriye dokunabiliyor. Dolayısıyla her müşteriye yaptığı farklı önerilerle o müşteriyi anlayıp o müşterinin ihtiyacına karşılık veren bir çözüm sunuyor. Önümüzdeki dönemde farklı teknolojilerle karşılaşmaya devam edeceğimize inanıyorum. Her bir bireysel müşterinin ihtiyacı ayrı ve bu ihtiyaçları karşılayacak günlük çözümleri tek başına kendi kaynaklarımızla yapamayız. Ancak, kurumsal yapı gereği bunları tespit edip, odaklanıp hızlı aksiyon almak mevcut şartlarda çok mümkün değil. Dolayısıyla bu süreçlerde ilerlerken start-up’larla iş birliğinde olacağız. Biz de kendi yapılanmamızı start-up’ları destekleyecek şekilde değiştirmeye çalışıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Yurt içi yatırım hizmetleri zenginleşiyor

“Her şey müşteriyle başlıyor ve müşteri bizim merkezimizde” diyen Murat Bitirici ise şu değerlendirmeleri yaptı: “Yatırım odaklı bankacılık mottomuzla, yeni uygulamamızı hayata geçirdik. Burada ForInvest'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli modülleri, çok önemli servisleri beraber gerçekleştirdik. Yurt içindeki servislerimizi zenginleştirmeye devam edeceğiz. Yurt dışından yeni ürünler getirebilir miyiz? Daha da zenginleştirebilir miyiz? Bu tarz konular üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Hep dijital diyoruz ama odağımızda Odea olarak fiziksel bankacılık da var. Çünkü, insanların konuşma ihtiyacı olduğunu da gördük. Bu opsiyonu verebilmeniz lazım. İnsanlar tüm ihtiyaçlarını dijitalde tamamlayabilir. Evet, bu hizmeti sunmalısınız ama müşteri bir insanla, bir danışmanla görüşmek isterse bunu da sağlamanız lazım.” dedi.