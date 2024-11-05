FUPS Bank, BDDK'dan faaliyet izni aldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 31 Ekim 2024 tarihinde yapılan toplantıda aldığı kararla FUPS Bank A.Ş.'ye dijital bankacılık faaliyet izni verdiğini açıkladı. Karar, Resmî Gazete’de yayımlandı.

BDDK'nın ilgili kararında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca yapılan inceleme sonucunda, dijital bankacılık lisansı verilmesine ilişkin değerlendirmelerin tamamlandığı ifade edildi.

Ayrıca, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, BDDK'nın 28 Eylül 2022 tarihli ve 10347 sayılı önceki kararına dayanarak, 02 Kasım 2023 tarihli ve 10715 sayılı yazı uyarınca FUPS Bank A.Ş.'nin kuruluş izni aldığı belirtildi.